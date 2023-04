Level Zero: l'horror in multiplayer asimmetrico terrorizza in foto su Unreal Engine 5

Dopo essersi ritagliati uno spazio tra i tanti annunci del PC Gaming Show di novembre, i ragazzi di DogHowl Games ci proietta ancora una volta nella dimensione horror di Level Zero mostrando delle immagini che testimoniano la bontà grafica di questo multiplayer asimmetrico in sviluppo su Unreal Engine 5.

La nuova esperienza a tinte oscure prodotta da TinyBuild cala i patiti del genere nei panni (o meglio, nella tuta pressurizzata) di una squadra di scienziati chiamata a riparare dei sistemi elettrici per scappare da un'installazione piena di mostri.

Se dal punto di vista del comparto tecnico viene ribadita l'intenzione del team DogHowl di plasmare un'esperienza ai limiti del fotorealismo grazie ai potenti strumenti creativi integrati nell'editor di Unreal Engine 5, sotto il profilo strettamente ludico Level Zero punta a fare la felicità degli appassionati di videogiochi multiplayer asimmetrici come Predator Hunting Grounds, Evolve o Meet Your Maker approdato ad aprile su PS Plus.

Le sfide PvP che avranno luogo nell'opprimente cornice di questa installazione in quarantena vedranno i giocatori interpretare sia gli scienziati che le mostruose entità che daranno loro la caccia: gli umani sfrutteranno a proprio vantaggio la luce e le strumentazioni elettriche reperite sul posto, mentre la creatura potrà fare affidamento sulle sue abilità telepatiche.

La collaborazione tra i membri della squadra sarà la chiave della loro sopravvivenza, specie in funzione delle limitate risorse a loro disposizione e della possibilità, per chi interpreta il mostro, di intuire le mosse degli umani in base allo stress emotivo degli scenziati.

Il lancio di Level Zero è previsto più avanti nel 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Qualora ve lo foste perso, in calce alla notizia trovate il video di presentazione mostrato durante il PC Gaming Show dello scorso anno, insieme alle ultime immagini condivise dagli sviluppatori.