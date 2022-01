Solo Leveling: il 'Demon Slayer sudcoreano' si fa Action RPG, ecco il primo video gameplay

Dopo aver svelato The Seven Deadly Sins Origin, Netmarble amplia la propria offerta videoludica riallacciandosi all'anime sudcoreano Solo Levening per dare forma a un avvincente action ruolistico destinato ad approdare su PC e console.

La trasposizione ARPG di Solo Leveling, il "Demon Slayer sudcoreano" con oltre 14 miliardi di visualizzazioni complessive, riprende e riadatta le gesta degli eroi del webtoon di Redice Studio per farci imboccare la via degli Hunter, una gilda di cacciatori erranti chiamata a ripulire il mondo dalla progenie di mostri affacciatasi su questo piano dimensionale grazie a dei portali misteriosi.

Basta dare un'occhita alle primissime scene di gameplay confezionate da Netmarble per rendersi conto dell'elevato tasso qualitativo di quest'opera che, prendendo spunto da kolossal come Devil May Cry, proporrà un sistema di combattimento quantomai fluido e ricco di combo, abilità speciali e poteri arcani da sbloccare.

Nell'annunciare l'Action RPG dell'anime Solo Leveling, gli sviluppatori asiatici promettono di offrire agli appassionati del genere un titolo di stampo cinematografico, un'avventura dalla storia avvincente e un impianto ludico stratificato. Rimaniamo perciò in attesa di conoscere la finestra di lancio indicativa di questo progetto e la rosa di piattaforme su cui vedrà la luce, anche se dalle scene ammirate nel Gameplay Reveal possiamo facilmente ipotizzarne l'arrivo solo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S non prima della seconda metà del 2022.