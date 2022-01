Solo Leveling, da light novel a videogioco: scopriamo il fenomeno sudcoreano

Mentre i fan di Solo Leveling, fenomeno sudcoreano da oltre 14 miliardi di visualizzazioni, continuano a chiedere un adattamento animato della light novel, lo sviluppatore asiatico Netmarble Games ha deciso di intraprendere una strada differente e dedicarsi ad un action RPG per PC e console. Scopriamolo assieme!

Solo Leveling è ambientato in una realtà alternativa in cui la comparsa di una serie di portali ha permesso il collegamento del mondo umano con quello popolato da mostri terrificanti. Nel momento in cui è avvenuta la congiunzione, alcuni individui hanno cominciato a manifestare dei poteri sorprendenti, grazie ai quali possono di rivaleggiare con le temute creature: si chiamano Hunter e sono classificati dalla E (il grado più basso) alla S (il più elevato).

Il protagonista della storia è Sung Jin-Woo, un ragazzo gracile e un po' impacciato che intraprende il cammino dell'Hunter per coprire le spese ospedaliere della madre malata e mantenere la sorella minore. Dal momento che appartiene alla classe E, finisce spesso per avere la peggio anche nei dungeon più facili.

Una storia del genere, come sicuramente avrete già notato, si presta benissimo ad una trasposizione videoludica sotto forma di action RPG, dunque Netmarble Games non ha esitato raccogliere la palla al balzo. Se volete scoprire cosa sta prendendo forma nelle loro fucine digitali, leggete l'anteprima di Solo Leveling e guardate la Video Anteprima allegata in cima a questa notizia.