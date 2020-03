Levi's annuncia la nuova linea dedicata a Super Mario per celebrare il Mario Day

La giornata di oggi, dedicata ai festeggiamenti per il Mario Day, ha portato la nascita di varie collaborazioni per celebrare l'idraulico più famoso del mondo. Anche Levi's, il noto produttore di jeans, ha presentato una linea esclusiva ispirata a Super Mario.

Dopo l'annuncio della collaborazione con Lego e i tanti sconti messi in campo da Amazon, anche Levi's ha voluto festeggiare il Mario Day con una speciale linea di abiti dedicati al famoso idraulico di origini italiane. La collezione, annunciata la scorsa settimana e svelata oggi, sarà caratterizzata da felpe, pantaloni e short, salopette, jeans e giacconi tutti rigorosamente griffati con i temi di Super Mario.



Oltre alle famose monete e agli storici funghetti, compariranno alcuni storici personaggi come Yoshi, Toad, Wario, Luigi, Bowser, Boo, Koopa Troopa e tanti altri. I nuovi abiti saranno disponibili all'acquisto a partire dal 1 Aprile e al momento non si conoscono i prezzi dei singoli articoli.

Durante la giornata LEGO ha annunciato il misterioso progetto LEGO Super Mario. Amazon invece ha festeggiato il celebre personaggio con tanti sconti sui titoli più iconici legati a Mario.