Levi's x Super Mario: collezione disponibile anche in Italia, molti pezzi sono sold out

Dopo aver debuttato in Nord America e nel Regno Unito i capi della capsule collection Levi's x Super Mario sono ora disponibili anche in Italia al momento in esclusiva sullo store online di Levi's, presto anche nei punti vendita monomarca non appena questi potranno riaprire.

La collezione include capi da uomo e donna come magliette, felpe, giubbotti, pantaloni e accessori, dai marsupi ai sandali, passando per borse e cappelli, tutto decorato con immagini di Mario, Luigi, Toad, della principessa Peach e con gli iconici Power-Up della serie tra cui monete, funghi, fiori di fuoco e stelle.

I prezzi partono dai 20 euro per le T-Shirt fino agli oltre 120 euro per le giacche di jeans con stampe e disegni, al momento molti articoli sono sold-out e non sappiamo se verranno riassortiti nel breve periodo, se siete interessati dunque vi consigliamo di affrettarvi.

Non sono ancora disponibili nel nostro paese invece i pezzi della capsule Super Mario 35th Anniversary di Uniqlo, in questo caso il brand propone esclusiva magliette (a maniche lunghe e corte) con prezzi a partire da 7.99 dollari e fino a 14.99 dollari, molti capi sono esauriti nel Regno Unito e Stati Uniti a testimonianza del buon successo dell'iniziativa.