I Leviatani invaderanno la mappa di Apex Legends nella Stagione 2?

I ragazzi di Respawn hanno confermato la volontà di non portare i Titani in Apex Legends, ma questo non preclude l'arrivo di novità altrettato "colossali" nell'universo battle royale dello sparatutto gratuito di Electronic Arts.

Un misterioso messaggio pubblicato dagli sviluppatori statunitensi sulle pagine del proprio profilo Instagram ufficiale suggerisce infatti l'arrivo, sulla mappa di Kings Canyon, di una vera e propria invasione di Leviatani.

Nelle convulse giornate che hanno anticipato l'apertura dell'E3 2019, la community di Apex Legends aveva già notato che queste gigantesche e, per il momento, pacifiche creature avevano cominciato a muoversi, cambiando posizione ma rimanendo sempre nelle placide acque al largo dell'isola di Canyon dei Re.

Il criptico messaggio di Respawn assume infatti i contorni di un bollettino che registra gli spostamenti di uno di questi Leviatani: "L001 si sta spostando verso sud ad una velocità di dieci chilometri all'ora dopo un intervallo di riposo di sedici ore. Questa rappresenta un'altra significativa riduzione del tempo di riposo. Sospettiamo che L001 cominci a mostrare segni di stress e un comportamento territoriale. Continueremo a raccogliere dati e tenteremo di determinare il problema".

Un altro indizio dell'imminente invasione dei Leviatani ce lo offre un utente di Reddit che afferma di aver scoperto, tra le pieghe del client di Origin, un'immagine ritraente queste colossali creature al centro della mappa di Apex Legends. Nell'attesa di capire cosa bolle in pentola, vi ricordiamo che la Stagione 2 di Apex Legends avrà inizio il 2 luglio e porterà in dote la nuova Leggenda Wattson e una modalità cooperativa.