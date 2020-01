Leviatano e Beef Boss nel nuovo aggiornamento del negozio di Fortnite

Il nuovo aggiornamento del negozio di Fortnite porta oggi nel Battle Royale tante skin interessanti, ma non solo. Sono infatti proprio gli outfit gli elementi più in vista, dato che ce ne sono ben sei nel negozio "tradizionale" e due tra le daily sales. Vediamo insieme quali sono.

Partiamo subito con una leggendaria, la skin Leviathan, che torna a disposizione al prezzo di 2000 V-Bucks. Ma un'altra skin molto apprezzata dai fan, che torna oggi nel negozio è Beef Boss, che costa 1500 V-Bucks. Se volete completare il vostro look da hamburgerone poi, potete aggiungere la paletta Patty Whacker e il glider Flying Saucer.

Tornando alle skin, troviamo anche Guild e Aura, così come Plastic Patroller e Toy Trooper, tutti al costo di 800 V-Bucks. Tra gli altri oggetti in vendita ci sono i picconi Squid Striker e Global Axe, il glider Planetary Probe, e la copertura Green Toy.

Passando alle Daily Sales invece, i tre balletti in vendita oggi sono Harmony, Switchstep e Laugh it Up. Troviamo nel catalogo poi anche due skin come dicevamo, Arctic Assassin e Cloaked Shadow, e la copertura Mecha Jolly, che potete vedere in azione nel tweet in calce alla news.

Insomma, come spenderete i vostri sudati V-Bucks oggi? A proposito del battle royale di Epic Games, sembra siano trapelate alcune immagini della stagione 2 di Fortnite. Sul nostro sito trovate la news, e tutte le novità sull'atteso aggiornamento 11.50 di Fortnite.