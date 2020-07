Leyou, casa di Splash Damage e Digital Extremes, sta per essere comprata da Sony o Tencent

Come sappiamo la holding Leyou è in vendita e sembra che dopo un lungo periodo di trattative siano sostanzialmente due gli sfidanti interessati all'acquisto, ovvero il colosso cinese Tencent e Sony Corporation.

L'azienda giapponese sembrava aver proposto una offerta migliore (al momento sconosciuta) rispetto a Tencent e non è ancora chiaro come si sia evoluta la situazione tuttavia Leyou ha bloccato qualsiasi operazione di mercato in borsa, manovra che solitamente viene portata avanti in vista di un grosso cambio a livello societario, come nel caso di una acquisizione.

La holding Leyou possiede Digital Extremes (autori del multiplayer online Warframe) e Splash Damage, studio autore del recente Gears Tactics. Il valore della compagnia sembra essere pari a 1.1 miliardi di dollari, una cifra importante anche per due colossi come Sony Corporation e Tencent.

Sony ha investito 250 milioni di dollari in Epic Games, la compagnia giapponese sembra quindi pronti a spendere ulteriore denaro per potenziare i suoi assets e i suoi studi in vista di PlayStation 5. Restiamo in attesa di capire quale sarà il destino di Leyou e quale delle due aziende riuscirà a spuntarla sul mercato.