A lezione di Street Fighter 6: spazio a Juri, Ken e Blanka nei nuovi video gameplay

Dopo Ryu e Kimberly, proseguono i video tutorial di Street Fighter 6 confezionati da Capcom per illustrare abilità speciali e sulle tecniche di combattimenti dei tanti lottatori che ritroveremo nel roster del picchiaduro: questa volta è il turno di Juri, Ken e Blanka!

Ad aprire il terzetto di video approfondimenti sui personaggi di Street Fighter 6 è Juri, con un filmato che ribadisce la sua indole a tenere sotto scacco gli avversari di turno utilizzando uno stile di combattimento che fa dell'imprevedibilità la sua arma più affilata.

Per chi ha dilapidato il proprio patrimonio in monetine con i cabinati di Street Fighter, non sarà certamente una sorpresa scoprire che il Ken di SF6 sarà un personaggio aggressivo che sfrutterà a proprio vantaggio la grande potenza dei suoi calci per sopraffare le difese dei nemici.

Sempre ai fan di lungo corso di Street Fighter è dedicato anche il terzo video approfondimento di Capcom con protagonista quell'Hulk mancato di Blanka, un energumeno che attingerà al suo vasto assortimento di attacchi caricati per abbattere l'avversario storendolo con le sue mosse fulminee (letteralmente!).

Vi lasciamo perciò ai nuovi filmati dimostrativi datici in pasto da Capcom e vi ricordiamo che Street Fighter 6 sarà disponibile dal 2 giugno su PC, PS4, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Se invece siete in vena di ulteriori approfondimenti, vi invitiamo a restare su queste pagine per dare un'occhiata al video sui contenuti dell'Open Beta di Street Fighter 6.