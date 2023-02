Quali lezioni si possono frequentare in Hogwarts Legacy?

In qualità di studenti della Scuola di Magia e Stregoneria più famosa al mondo, i giocatori di Hogwarts Legacy si ritroveranno a seguire lezioni e corsi di vario tipo. A tal proposito, ecco quali sono le materie presenti nel videogioco sviluppato da Avalanche Software e pubblicato da WB Games.

Corso di Incantesimi

Si prefigge lo scopo di insegnare agli studenti sortilegi di tutti i tipi come ad esempio Wingardium Leviosa, Alohomora o Accio.

Corso di Erbologia

Durante queste lezioni si studiano molte piante magiche, così come le loro proprietà e principali caratteristiche.

Corso di Pozioni

Combinata con le nozioni imparate a Erbologia, questa materia porta a conoscere i trucchi per creare filtri magici e vari intrugli dagli effetti più variegati.

Corso di Difesa contro le Arti Oscure

Ultima ma non per importanza, la materia che si occupa di preparare gli alunni a difendersi dagli attacchi di creature e maghi oscuri, insegnando loro incantesimi protettivi e fatture.

Nel caso foste curiosi di conoscere altri dettagli sul gioco in questione, ecco in che modo Hogwarts Legacy si ricollega ai libri di Harry Potter pur presentando una storia originale. Sulle pagine di Everyeye.it potete anche scoprire quanto è emerso dal nostro provato di Hogwarts Legacy, il cui lancio è previsto per il 10 febbraio 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X/S.