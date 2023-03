LG UltraGear OLED: 200 euro di extra sconto sul preordine con il nuovo codice coupon

LG offre 200 euro di sconto sul preordine dei nuovi monitor LG ULTRAGEAR OLED SERIE GR95QE: dal 22 marzo al 5 aprile inserendo lo speciale codice coupon al momento dell'ordine online si ottengono ben 200 euro di sconto sul preorder dei monitor gaming 27GR95QE-B.AEU e 45GR95QE-B.AEU.

Il prezzo consigliato è pari a 1.099.99 euro per il modello LG UltraGear Monitor Gaming 27" Serie GR95QE e 1.799,99 euro per il modello LG UltraGear Monitor Gaming 45" Serie GR95QE. I prezzi scendono rispettivamente a 1.077,99€ e 1.763,99€ per i clienti registrati sul sito di LG, se invece volete usufruire di un taglio di prezzo di 200 euro vi basterà utilizzare il codice coupon OLED200 al momento del checkout per ottenere subito lo sconto al momento di finalizzare l'ordine. I due monitor sono equipaggiati con pannelli OLED a frequenza di aggiornamento a 240Hz e tempo di risposta inferiore a 0,03ms, oltre a pixel autoilluminanti che garantiscono una qualità dell'immagine superiore, colori realistici, elevato contrasto e neri perfetti.

La nuova promozione LG è valida fino al 5 aprile 2023 (in ogni caso fino ad esaurimento scorte) esclusivamente sui modelli modelli 27GR95QE-B.AEU e 45GR95QE-B.AEU solo per gli acquisti effettuati sul sito di LG. Il codice sconto OLED200 del valore di 200 euro non è cumulabile con altri coupon e promozioni in corso.