LEGO e 2K Games assieme per una serie di giochi sportivi, secondo un report

Stando ad un freschissimo report della redazione di VideoGamesChronicle, LEGO e 2K Games avrebbero siglato un accordo per la produzione di una serie di giochi sportivi basati sulla licenza dei celebri mattoncini danesi.

L'obiettivo di LEGO sarebbe quello di espandere la propria presenza nel mondo dei videogiochi dopo il termine della partnership esclusiva che la vede legata a Warner Bros. - che tra poco più di un mese darà alle stampe LEGO Star Wars: The Skywalker Saga sviluppato da TT Games.

Secondo le informazioni in possesso di VGC, l'accordo dovrebbe essere inaugurato con un gioco di calcio LEGO sviluppato da Sumo Digital, studio autore di Sackboy: Una Grande Avventura. Il suo debutto sarebbe fissato alla fine di quest'anno in concomitanza con il Campionato Mondiale di Calcio 2022 in Qatar. A seguire, nel 2023, dovrebbe poi toccare a un gioco di corse open world curato da Visual Concepts, team responsabile di NBA 2K e attualmente al lavoro su WWE 2K22. In questo caso si tratterebbe del racing gaming a mondo aperto con una grande licenza di cui abbiamo parlato qualche giorno fa, accostandolo (a quanto pare erroneamente) a Midnight Club. In aggiunta ci sarebbe anche un terzo gioco sportivo LEGO in sviluppo, apparentemente legato ad un grande franchise. Le informazioni su quest'ultimo sembrano essere limitate al momento. In ognuno di questi titoli sarebbero anche previsti dei cameo di famosi personaggi LEGO legati ai franchise di Marvel, Harry Potter e DC.

2K Games e Sumo Digital non hanno ancora rilasciato dichiarazioni, mentre un portavoce di LEGO ha riferito a VGC che la compagna preferisce "non commentare le speculazioni sul futuro dei propri prodotti e accordi".