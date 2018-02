Liar Princess and the Blind Prince: nuove immagini e informazioni sulla storia

Oggiha finalmente rivelato nuove informazioni sulla storia e sui personaggi di, l'evocativo titolo in due dimensioni annunciato poche settimane fa.

Lo scopo di Liar Princess and the Blind Prince è di proporre un'esperienza a metà fra un videogioco e una fiaba illustrata dalle tonalità oscure. Di seguito, vi riassumiamo l'incipit della storia pubblicato da Nippon Ichi sulle sue pagine:

Il protagonista è un mostro dalle sembianze di un lupo. Egli era spietato e temuto da tutti, ma aveva una bellissima voce e amava cantare al chiaro di luna. Una sera, dopo aver cantato appollaiato su una rupe sopraelevata, sentì un applauso: era un principino che viveva in un paese vicino alla foresta, attirato dalla voce del mostro ma incapace di vederne l'aspetto perché posizionato su un'altura, irraggiungibile dallo sguardo. Normalmente il lupo l'avrebbe catturato e mangiato, ma quella volta decise di risparmiarlo per capriccio. Così, il principino cominciò a tornare ogni sera per ascoltare il canto del lupo, che con il passare del tempo si abituò alla presenza del bambino. Una notte, però, il principino volle arrampicarsi sulla rupe per scoprire di chi fosse quella voce così soave. Il mostro, che non voleva farsi vedere per paura di spaventare il principe e allontanarlo per sempre, allungò le braccia verso il viso del bimbo allo scopo di coprirgli gli occhi. Il lupo, però, non era abituato a dosare la sua forza e involontariamente con i suoi lunghi artigli colpì il bambino sugli occhi facendolo precipitare. Il suo urlo attirò l'attenzione delle guardie, che accorsero e lo riportarono al castello, e da allora non tornò più. Col passare del tempo il mostro apprese che in seguito all'incidente il principe era diventato cieco ed era stato rinchiuso nella torre perché rinnegato dalla famiglia a causa dello sfregio che gli deturpava il volto. Il lupo così decise di intrufolarsi nel castello, e, quando vide il bambino vestito di stracci e bendato, il suo cuore sussultò, e gli promise così di portarlo dalla strega della foresta per fargli riacquistare la vista. Il bambino riconobbe la voce che incantava le sue serate, ma non sapeva che appartenesse allo stesso essere che lo aveva reso cieco, così il lupo per non farlo impaurire si spacciò per una principessa di un regno vicino. Ma sapeva che con i suoi artigli e con la sua forza correva il rischio di fargli nuovamente del male, quindi decise di recarsi prima da solo dalla strega, alla quale chiese di essere trasformato in una giovane principessa. La strega accettò, ma solo dopo che, in cambio, il lupo gli cedette la sua adorata voce. In questa nuova forma, il mostro tornò dal bambino e inseme iniziarono il loro viaggio.



Per quanto riguarda le meccaniche di gameplay, nel corso dell'avventura potremo alternarci fra le due forme di mostro e principessa: la prima ci garantirà la forza per superare determinati ostacoli, mentre tramite la seconda potremo passare attraverso anfratti altrimenti inaccessibili, risolvere puzzle assieme al giovane principe e prenderlo per mano per guidarlo attraverso la foresta.



Liar Princess and the Blind Prince sarà disponibile in Giappone dal 31 maggio su PS4, Switch e PS Vita, mentre la data di uscita occidentale non è stata ancora annunciata.