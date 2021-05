Libera l'investigatore che è in te con i giochi da tavolo di Sherlock Holmes

Sherlock Holmes è l'investigatore più famoso al mondo e GameStopZing celebra la fama del detective proponendo una selezione tra i migliori giochi da tavolo dedicati al personaggio letterario ideato da Arthur Conan Doyle.

Sul sito di GameStopZing è possibile acquistare i migliori board game di Sherlock Holmes per divertirsi con gli amici a risolvere intricati misteri con temi e ambientazioni sempre diverse. Tra i giochi presenti troviamo Sherlock Holmes Consulente Investigativo, Sherlock Holmes Consulente Investigativo Carlton House e Queen's Park, Sherlock Holmes Consulente Investigativo Jack lo Squartatore e Avventure nel West End, Sherlock Far West Patto Col Diavolo, Sherlock Far West Duello All'Alba e Sherlock Far West La Miniera Maledetta.



I prezzi partono dai 7.98 euro per i giochi più semplici (come Sherlock Far West Patto Col Diavolo, Sherlock Far West Duello All'Alba e Sherlock Far West La Miniera Maledetta) fino ai 44.98 euro dei board game più complessi. Da notare come molti dei giochi segnalati possano essere giocati anche in solitaria senza la necessità di chiamare a raccolta altri amici e sono dunque perfetti per tutte le occasioni, adatti anche ai più giovani per stimolare le capacità deduttive e la logica.



I giochi da tavolo di Sherlock Holmes sono in vendita sul sito di GameStopZing e nei negozi, fino ad esaurimento delle scorte e secondo la disponibilità dei singoli punti vendita.