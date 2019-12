Liberated uscirà in esclusiva temporale su Nintendo Switch nel 2020

L.INC, Walkabout e Atomic Wolf hanno annunciato che Liberated, gioco visto durante lo showcase Nintendo Indie World del 10 dicembre, arriverà in esclusiva temporale su Switch nel 2020 e in seguito su altre piattaforme.

"Liberated abbina l'estetica del cyberpunk e lo stile delle graphic novel all'interattività e all'azione di un gioco per creare un'esperienza totalizzante. Passando da una pagina all'altra, con un'azione a scorrimento laterale o a piattaforme, i giocatori dovranno analizzare le vicende del gioco da diversi punti di vista per arrivare alla verità."

Al momento il piano è quello di lanciare l'edizione per Nintendo Switch nel corso del prossimo anno e a seguire la versione PC (disponibile su Steam e GOG). Presumibilmente faranno seguito le edizioni per PlayStation 4 e Xbox One, sebbene queste ultime non vengano citate nei documenti che accompagnano la presentazione del gioco.

Liberated è un'avventura dalle tinte cyberpunk con uno stile da graphic novel che ha incuriosito non poco, mettendosi in mostra come uno deo giochi indie più interessanti in arrivo su Nintendo Switch.