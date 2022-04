Libertà, precisione e vastità: la prova di Sniper Elite 5 è piena di sorprese!

Con Sniper Elite 5, la serie "cecchinesca" di Rebellion torna con un capitolo nuovo di pacca che promette di riservarci parecchie sorprese. Dopo aver girato l'Italia in Sniper Elite 4, questa volta ci spostiamo in Francia con il nostro fidato fucile di precisione.

Una volta reindossati i panni dell'eroe di guerra Karl Fairburne abbiamo fronteggiato nuovamente la minaccia nazista e accolto con favore l'impegno profuso dalla software house di Oxford, specie per quanto concerne le meccaniche di gameplay.

In tal senso rientrano gli interventi compiuti da Rebellion nel migliorare il sistema deputato alla gestione e alla personalizzazione delle armi, garantire una maggiore rigiocabilità delle missioni e calare i patiti del genere in una mappa di dimensioni davvero generose. Di contro, è però impossibile non soprassedere sulle incertezze ravvisate nel comparto grafico e, soprattutto, nell'intelligenza artificiale dei nemici, ma per un giudizio definitivo occorre pazientare fino alla conclusione dell'attuale percorso di sviluppo che condurrà lo sparatutto di Rebellion alla versione di lancio.

Il nuovo capitolo della serie di Sniper Elite è atteso in uscita per il 26 maggio di quest'anno su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con approdo al day one nel catalogo di Xbox Game Pass. Per un ulteriore approfondimento, vi invitiamo a leggere lo speciale a firma di Giovanni Panzano con il resoconto della nostra prova di Sniper Elite 5.