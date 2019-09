La libreria di Steam si rifà il look: i dettagli dell'importante update di settembre

Dopo svariati mesi di attesa, Steam si prepara finalmente ad accogliere un importante rinnovamento estetico e funzionale. La notizia giunge direttamente da Valve, che nei giorni scorsi ha presentato a porte chiuse alcune delle novità di cui si arricchirà presto il suo celebre marketplace dedicato al gaming su PC.

Un nuovo importante aggiornamento dello store di Gabe Newell sarà lanciato in fase Beta il prossimo 17 settembre e introdurrà una serie di novità che rinfrescheranno l'aspetto e la disposizione delle informazioni presenti sulle nostre personali librerie di Steam. Il designer Alden Kroll ha mostrato come lo store accoglierà presto le sezioni "What’s New", "Recent Games", e "Recent Friend Activity", che saranno basati sulle attività di amici e sviluppatori, anziché su un flusso generale di notizie fornite da Valve.

Lo store, che da alcune settimane ha inaugurato l'arrivo di Steam Labs, vi terrà d'ora in avanti aggiornati sugli interessi mostrati di recente dai vostri amici, e non vi segnalerà più semplicemente il titolo a cui stanno giocando in un determinato momento. L'update permetterà inoltre di catalogare i vostri giochi all'interno di "collezioni", che potranno includere ad esempio i vostri giochi d'azione, i titoli ruolistici, gli sportivi, i giochi che supportano il controller e così via. Le pagine dei singoli videogiochi accoglieranno delle sostanziali modifiche che consentiranno di disporre in modo più intuitivo le attività dei propri amici legate al prodotto, ma anche gli screenshot che abbiamo catturato nell'ultima sessione di gioco, gli achievement che abbiamo guadagnato, gli eventi organizzati dagli sviluppatori (che saranno pubblicizzati anche nell'hub delle community e tramite email), e altro ancora. Per quanto riguarda specificatamente la sezione "What's New", Kroll afferma che Steam mostrerà nuovi contenuti agli utenti basandosi sia su ciò che hanno giocato spesso negli ultimi periodi, sia sui titoli giocati intensivamente in precedenza. Valve promette di non "sommergere" i suoi clienti con un numero eccessivo di notizie in questa sezione, ma per trovare il giusto equilibrio si dovrà necessariamente affidare al feedback dei giocatori che proveranno l'update del 17 settembre. In attesa di poter provare tutto con mano, vi invitiamo a dare uno sguardo alle novità succitate tramite la galleria di screenshot che trovate in chiusura di notizia.