Il libro di cucina ispirato a Zelda ha superato la campagna Kickstarter

Se amate il mondo di The Legend of Zelda e la cucina, c'è un interessante progetto che forse potrebbe interessarvi. Come ricorderete, nell'ultimo episodio della saga, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, la parte culinaria era fondamentale per preparare piatti ed intrugli vari che vi aiutassero nel gioco.

Da quelli piccanti per resistere meglio al freddo, a quelli rinfrescanti che aiutavano a sopportare la calura, fino ad arrivare alle pozioni fai-da-te e a quei piatti che invece si rivelavano delle vere e proprie schifezze immangiabili.

Proprio prendendo spunto da questa caratteristica del gioco e dalle tante ricette che era possibile creare, alcuni appassionati hanno creato un libro di ricette ispirate al mondo di The Legend of Zelda, finanziandolo su Kickstarter.

Nel momento in cui vi scriviamo, il libro ha la certezza di essere pubblicato, visto che il traguardo prefissato era di circa 13.500 euro, e sono stati raccolti più di 35.000 euro in soli 7 giorni dal lancio.

A questi ritmi è facile ipotizzare che verrano superati tanti altri traguardi, per i quali gli autori hanno promesso nuove ricette, bonus extra e persino qualche piccola chicca alcolica, con delle pozioni-cocktail che potrebbero allietare i vostri party più nerd.

Se il progetto vi interessasse, potete contribuire alla campagna Kickstarter ancora per 24 giorni. Maggiori informazioni sul capolavoro di gioco in questione invece, le potete trovare nella nostra recensione di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Che ve ne pare?