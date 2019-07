Il libro sulla lore di Cyberpunk 2077 verrà pubblicato poco dopo il gioco

Tra i punti di forza di Cyberpunk 2077 figurerà quasi sicuramente il comparto narrativo. I ragazzi di CD Projekt RED, dopotutto, ci hanno abituati fin troppo bene da questo punto di vista con la serie The Witcher.

La lore del loro nuovo gioco, che farà affidamento sulle solide fondamenta della creazione di Mike Pondsmith, si preannuncia affascinante, approfondita e vasta... al punto che, per essere raccontata al meglio, si avvarrà di un supplemento, ovvero un intero libro realizzato in collaborazione con Dark Horse.

Si chiamerà The World of Cyberpunk 2077 e verrà lanciato il 21 aprile 2020, pochi giorni dopo la pubblicazione del gioco su PlayStation 4, Xbox One e PC, fissata per il 16 aprile. Il tomo può già essere preordinato in versione fisica con copertina rigida e in digitale su Amazon.com (21,83 dollari e 39,99 dollari, rispettivamente). Sul sito nostrano, per il momento, risulta in prenotazione solo ed esclusivamente l'edizione per eBook Kindle in lingua inglese a 19,37 euro. Non sappiamo se verrà pubblicata anche la versione fisica e se verrà tradotta in italiano. In calce, intanto, è possibile visionare la copertina.

Il libro trasporterà i lettori nella futuristica megalopoli di Night City, e parlerà del ruolo decisivo che ha avuto il crollo dell'economia statunitense nella proliferazione di compagnie senza scrupoli e di una società ossessionata dai potenziamenti cibernetici. Descriverà inoltre le armi, le tecnologie, i veicoli, i distretti, le gang e la storia di Night City. Un vero e proprio pezzo da collezione che i fan del gioco faranno meglio a non lasciarsi sfuggire.