Licenziamenti in casa Sony: coinvolti almeno 25 dipendenti Naughty Dog

Secondo quanto riportato da Kotaku, sembra che in Naughty Dog sia in corso una manovra di ristrutturazione interna che porterà al licenziamento di alcuni dipendenti, in particolare sviluppatori con contratto a tempo determinati e collaboratori freelance. Una mossa che nasce con l'obiettivo di contenere i costi.

Almeno 25 dipendenti dello studio sarebbe stati coinvolti nei licenziamenti, l'idea di Sony è quella di ridurre le dimensioni del team, che ad oggi conterebbe oltre 400 dipendenti. Gli interessati avrebbero ricevuto comunicazione nelle scorse ore, i dipendenti con contratto a tempo indeterminato non sembrano a rischio, inoltre Kotaku fa sapere che i dipendenti licenziati non avranno alcuna buonuscita, inoltre sarebbe stato chiesto ai dipendenti di non parlare in pubblico della vicenda.

I licenziamenti in questione saranno effettivi da fine ottobre, sempre secondo quanto riportano alcune fonti anonime sulle pagine di Kotaku. Naughty Dog sta lavorando a The Last of Multiplayer con Bungie oltre ad avere in cantiere il tanto rumoreggiato gioco fantasy e presumibilmente anche The Last of Us Parte 3, nuovo gioco di Neil Druckmann.

A quanto sembra, nei mesi scorsi sarebbero nate frizioni tra Naughty Dog e Sony proprio a causa dell'intromissione di Bungie nel progetto multiplayer di The Last of Us, quest'ultimo non è piaciuto a Bungie che avrebbe chiesto pesanti modifiche alla struttura e al gameplay.