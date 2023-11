I licenziamenti colpiscono anche Digital Bros: perde il lavoro un terzo dell'azienda

Purtroppo stiamo assistendo sempre più spesso a ristrutturazioni interne di publisher e software house che stanno portando a numerosi licenziamenti. L'ondata di fenomeni di questo tipo ha colpito anche Digital Bros Group, che con un comunicato sul sito ufficiale ha annunciato che molti dipendenti perderanno il lavoro.

Dando un'occhiata al comunicato, infatti, apprendiamo che circa il 30% dei lavoratori di Digital Bros sono stati licenziati. In sostanza, poco meno di un terzo dell'azienda ha perso il lavoro. Il motivo di questa decisione risiede nella volontà di ristrutturare internamente il gruppo al fine di stare al passo con l'industria videoludica moderna.

La riduzione del numero di dipendenti porterà anche ad un minor numero di progetti in lavorazione, visto che Digital Bros ha confermato in via ufficiale che si concentrerà molto meno su proprietà intellettuali inedite - che comunque non verranno del tutto abbandonate - e si focalizzerà prevalentemente sui seguiti di brand già noti al grande pubblico.

Sempre secondo il comunicato ufficiale, sembrerebbe che l'ondata di licenziamenti non avrà alcun impatto negativo sui risultati dell'anno fiscale 2023-2024, che dovrebbe concludersi secondo le previsioni degli analisti.

Per chi non lo sapesse, il marchio 505 Games è legato a Digital Bros e ha fatto da publisher a Control, Bloodstained, Crime Boss Rockay City (avete già letto la nostra recensione di Crime Boss?), Ghostrunner e Assetto Corsa.