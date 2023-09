Licenziamenti Epic Games: i creatori di Fall Guys sono tra i team più colpiti

Giusto qualche ora fa vi abbiamo parlato della triste notizia relativa ad Epic Games, che ha licenziato circa 900 dipendenti. Stando alle ultime indiscrezioni, sembrerebbe che tra gli studi più colpiti da questa decisione vi sia Mediatonic, noto al pubblico per aver creato Fall Guys Ultimate Knockout.

Al netto della smentita circa i rumor che volevano l'intero team licenziato dai creatori di Fortnite Capitolo 4, pare comunque che la drastica scelta di Epic Games abbia pesantemente coinvolto la software house. Non a caso sui social è stato pubblicato uno scatto di di Ed Fear, designer e writer di Mediatonic che ha mostrato una delle stanze dello studio in cui le lettere che formano il nome della software house sono state spostate per formare la parola 'decimation'.

Al momento non è chiaro quale sia il futuro dello studio, ma non è da escludere che Fall Guys non stia dando i risultati sperati in seguito al passaggio al modello free to play ed Epic Games voglia accantonare il progetto. Sarà interessante scoprire anche cosa ne sarà della versione mobile del gioco, la quale dovrebbe essere in sviluppo.

In attesa di scoprire maggiori informazioni sui licenziamenti, vi ricordiamo che anche SEGA oggi ha annunciato una riorganizzazione interna e Hyenas è stato cancellato.