Licenziamenti per Gearbox dopo l'affare di Take-Two: tagli al settore Publishing

Il 2024 non è partito nel migliore dei modi per Embracer Group, ma dopo il commento di Randy Pitchford sulla vendita di Gearbox e i conseguenti rumor, in data 28 marzo 2024 sono arrivati dei grossi cambiamenti strutturali per la suddetta software house. Quest'anno ci sarà una nuova avventura per Gearbox, che ha dato i natali a Borderlands e altro.

Quest'oggi è giunta la notizia dell'acquisizione di tutte le IP Gearbox ad opera di Take-Two. Si tratta di un affare multimilionario (460 milioni di dollari, per l'esattezza), a cui però hanno fatto seguito alcune brutte notizie per parte dell'organico aziendale: Gearbox Publishing non fa parte dell'accordo; dunque sono giunti i primi licenziamenti. Al momento, come ribadito dalle fonti che riportano quest'ultima informazione, non è possibile stabilire con certezza la portata del taglio al personale, il che non permette di comprendere a pieno l'entità del fenomeno.

Tuttavia, dal web sono giunte le prime testimonianze a distanza di poche ore: questo, ad esempio, è il caso dell'ex responsabile delle relazioni con i clienti Mallie Rust, che ha scritto di aver "ricevuto la notizia che Gearbox Publishing non è inclusa nell'accordo con Take-Two. Sono stata licenziata, insieme a tutti gli altri". Dai più recenti report emergono tante altre testimonianze di lavoratori che, dall'ex assistente legale di Gearbox Publishing ad altri membri di questo reparto, si sono ritrovati a dover dire addio alla propria posizione lavorativa nel corso della giornata di oggi.

