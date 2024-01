Licenziamenti per Toys for Bob: quale futuro per Crash e Spyro?

Nell'ambito dei 1900 licenziamenti in casa Microsoft gli studi Activision al lavoro su Call of Duty sono stati fortemente colpiti dai tagli al personale, con alcuni team fortemente ridimensionati. Tra questi troviamo anche Toys for Bob, azienda che tra l'altro si occupa anche delle IP di Crash Bandicoot e Spyro.

Toys for Bob ha perso il 30% del suo personale risultando in questo modo uno dei gruppi interni ad Activision più colpiti dai licenziamenti messi in atto nella divisione Gaming di Microsoft. Non sappiamo di preciso quanti dipendenti hanno perso il proprio lavoro, ma in ogni caso si tratta di perdite piuttosto ingenti che potrebbero costringere Toys for Bob a rivedere i suoi piani per il futuro. E viene dunque spontaneo chiedersi quale potrebbe essere il futuro di Crash e Spyro dopo questi forti tagli.

Al momento non ci sono certezze ufficiali sul fatto che la compagnia stesse lavorando a nuovi esponenti dei due brand, tuttavia da diverso tempo su susseguono rumor sulla possibile esistenza di Spyro 4 sviluppato sempre dai ragazzi di Toys for Bob. Le voci di corridoio su una nuova avventura principale incentrata sul celebre draghetto viola sono state numerose nel corso degli anni alla luce anche del successo ottenuto da Spyro Reignited Trilogy, raccolta della trilogia originale PlayStation riadattata ai tempi odierni. Per ora però non ci sono state conferme ufficiali sull'esistenza del progetto e resta da vedere se diverrà effettivamente realtà dopo i recenti licenziamenti.

Anche sul futuro di Crash per ora non ci sono certezze. Crash Team Rumble non sembra aver riscosso successo, sebbene in questo caso stiamo comunque parlando di uno spin-off minore incentrato sul multiplayer e dunque dal richiamo potenzialmente inferiore rispetto a quello che potrebbe avere una nuova avventura Platform principale. Per ora però tutto tace sul possibile sviluppo di un Crash Bandicoot 5 e sembra molto difficile un ritorno in scena del marsupiale arancione già a stretto giro.

In ogni caso appare improbabile che Microsoft voglia rinunciare a due nomi storici come Crash e Spyro, al netto del forte ridimensionamento a cui è andata incontro Toys for Bob. Molto dipende anche da come il colosso di Redmond vorrà impiegare lo studio, negli ultimi anni molto concentrato sul franchise di Call of Duty: si potrebbe anche decidere di concentrare Toys for Bob soltanto sui brand di Crash e Spyro per l'appunto, affidando il futuro di COD ai tempi principali che da sempre si occupano del brand (Infinity Ward, Treyarch e Sledgehammer Games).

In questo modo futuri giochi di Crash e Spyro avrebbero molte più probabilità di divenire realtà, anche solo per rafforzare l'offerta di Xbox Game Pass rendendola ancora più variegata. Non resta che vedere cosa attende Toys for Bob nei prossimi anni.