Licenziamenti Xbox e Activision: un utente aveva previsto tutto nel 2022

Oggi abbiamo assistito all'ennesima notizia riguardante tagli del personale, visto che Microsoft ha licenziato quasi 2.000 dipendenti, alcuni dei quali legati ad Activision Blizzard. Come fatto notare da alcuni utenti sui social, tale evento era stato previsto su un noto forum ben due anni fa.

In seguito alla diffusione dei licenziamenti, qualcuno ha ripescato un post risalente al novembre 2022 di un utente ResetEra che al tempo ha previsto con esattezza gli eventi che si sono appena verificati.

Ecco di seguito il contenuto del messaggio:

"La maggior parte delle persone che perderanno il lavoro qui sono dipendenti comuni che provano a sopravvivere. Activision ha 9.800 dipendenti. G&A rappresenta circa il 20% del totale. Stiamo parlando di un eccesso di circa 1.960 persone, forse di più quando l'affare con Microsoft si concluderà. Migliaia di licenziamenti così che possiate avere Call of Duty su Game Pass."

Come potete notare, il commento faceva riferimento alle possibili conseguenze dell'acquisizione di Activision Blizzard king da parte di Microsoft, che all'epoca era ancora in forse. Effettuando un calcolo specifico, l'utente di ResetEra aveva previsto con grande precisione il numero di lavoratori che avrebbero perso il lavoro in seguito alla conclusione dell'accordo. Per chi se lo stesse chiedendo, non è chiaro chi si nasconda dietro questo profilo, che al momento risulta essere bannato.

Sapevate che Microsoft ha tagliato anche buona parte del personale che si occupa dei giochi Xbox fisici?