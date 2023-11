Lies of P, seguito confermato: Round8 ci sta lavorando!

Esaltati dal successo di critica e pubblico di Lies of P, soulslike fresco di pubblicazione capace di vendere un milione di copie nonostante sia disponibile anche in Game Pass, i ragazzi di Round8 Studios si sono gettati a capofitto nei loro prossimi progetti: tra di essi, oltre ad un DLC, è incluso anche un vero e proprio seguito di Lies of P!

A dare la lieta novella è stato il Game Director Ji Won Choi in una video-lettera pubblicata su YouTube nella giornata di ieri 31 ottobre - giusto in tempo per Halloween. Nell'ambito del suo intervento, oltre a rivelare i primi dettagli della prossima patch di Lies of P (che apporterà dei miglioramenti quality of live e un nuovo outfit) e a mostrare due immagini del primo DLC, Ji Won Choi ha anche confermato che Round8 Studios sta già lavorando al seguito di Lies of P, dandogli assoluta priorità.

"La nostra più grande priorità è sviluppare il DLC e lavorare sul nostro sequel", ha dichiarato il Director. Che ci sia nell'aria un seguito è chiaro fin dalla scena post credits di Lies of P, la quale ha gettato le basi per una nuova storia potenzialmente molto interessante, ma solo adesso abbiamo ottenuto la conferma che il sequel è in lavorazione.

Dal momento che il primo gioco è appena uscito e che parte della forza lavoro è impegnata sul DLC, è altamente probabile che il seguito (il cui titolo ufficiale non è ancora stato confermato) si trovi in una fase molto preliminare dello sviluppo. In altre parole, armatevi di pazienza e continuate a godervi l'avventura gotica di Pinocchio ora disponibile sul mercato.