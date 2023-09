Lies of P ha l'accesso anticipato? Come giocare prima del lancio

Lies of P è ormai vicinissimo al suo esordio sul mercato: a partire dal 19 settembre 2023 il Soulslike di Neowiz ispirato al Pinocchio di Carlo Collodi sbarcherà su PC e console PlayStation e Xbox. Ma c'è un modo per poter iniziare a giocare prima?

Sì, Lies of P ha un Early Access: tutti coloro che hanno acquistato la Deluxe Edition del gioco potranno infatti iniziare la loro avventura nell'oscura città di Krat già a partire dal 16 settembre 2023, tre giorni prima rispetto alla data di lancio ufficiale. In aggiunta, i possessori della Deluxe Edition potranno avviare il preload del titolo già dal 14 settembre, così da farsi trovare subito pronti per la data del 16 settembre ed iniziare a giocare senza dover aspettare altro tempo ancora.

Per tutti coloro che invece andranno di versione standard l'appuntamento resta fissato al 19 settembre, data in cui Lies of P sbarcherà anche su Xbox Game Pass. Per ulteriori dettagli sui contenuti dell'opera, ecco come funziona il sistema di bugie in Lies of P e come influisce sul gameplay e la narrativa.

Non perdetevi infine il nostro provato di Lies of P risalente alla Gamescom 2023, dove riportiamo nero su bianco tutte le sensazioni che il Soulslike ci ha trasmesso fin qui.