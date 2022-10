Lies of P: l'action RPG di Neowiz sarà molto longevo

Lies of P torna a far parlare nuovamente di sé. Dopo il reveal della mezz'ora di gameplay esteso del gioco, l'opera videoludica incentrata su di una reinterpretazione delle avventure di Pinocchio, condite in salsa Action RPG che strizza l'occhio ai fan di Bloodborne, torna a far parlare nuovamente di sé.

Da poco, infatti, è stato annunciato che Lies of P sarà un titolo molto longevo. Questa nuova esperienza videoludica, che tenta di ricalcare alcuni degli stilemi videoludici più noti al grande pubblico - appunto, quelli dei sopracitati Action RPG Souls-like - in una salsa ludica e narrativa con un animo proprio. Ciò che più affascina di Lies of P, al di là dell'ambientazione dalle tinte gotiche che richiamano fortemente prodotti dal calibro di Bloodborne, è proprio l'immaginario narrativo di Pinocchio, reinterpretando la storia ideata da carlo Collodi. Seppure il gioco sia stato oggetto di un approfondito trailer di gameplay dalla durata di mezz'ora, non abbiamo modo di stabilire se si tratti di un buon gioco o meno, ma il contesto di riferimento è senza dubbio mozzafiato.

Tra le poche informazioni che abbiamo a nostra disposizione, però, se n'è aggiunta una davvero interessante: attraverso le dichiarazioni ufficiali del director del progetto, Choi ji-Won, è stato annunciato che Lies of P avrà una durata complessiva di 30 ore. Potrebbe trattarsi di un'esperienza molto breve, soprattutto se confermata con le produzioni videoludiche da cui essa stessa prende spunto. Tuttavia, essendo quest'ultimo un raffronto impari per un titolo di sicuro non ad alto budget come i lavori targati From Software, la scelta del team di sviluppo deriva da un desiderio ben specifico.

L'obiettivo del team, stando a quanto riferito dallo stesso Coi Ji-Won, è quello di offrire agli utenti un'esperienza che sappia soddisfare tutti, dai giocatori amanti di lunghe sessioni videoludiche che immergono in uno scenario ludico e narrativo Souls-like agli amanti di un'esperienza "mordi e fuggi". "Ogni fase, se la affrontate per bene, vi richiederà circa dieci ore e ogni stage ha feature e caratteristiche differenti". L'attesa attorno a Lies of P si fa sempre più struggente; l'opera videoludica dei ragazzi di Neowiz arriverà nel 2023, ma continua ad avere sempre più un fascino che esalta l'animo dell'intera produzione, anche a causa delle recenti linee di dialogo inedite ed esilaranti diffuse in rete.