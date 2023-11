Lies of P si agghinda per la nuova patch 1.3.0.0: nuovi abiti e migliorie al bilanciamento

Lies of P, che figura fra i candidati ai The Game Awards 2023 nelle categoria "Migliore Art Direction" e "Migliore RPG", riceve oggi una nuova patch. L'Update 1.3.0.0 aggiunge dei nuovi costumi e alcune migliorie in termini di bilanciamento complessivo.

Dopo alcune correzioni apportate sotto quest'ultimo profilo con la Patch 1.2.0.0 di Lies of P, è stata ora modificata la velocità d'attacco di alcuni mostri per rendere i loro attacchi più intuitivi. Corrispondentemente, è stata aumentata la durata delle pause di stance per alcuni mostri e variata la posizione di comparsa di alcuni mostri e trappole per adattarle meglio al ritmo del gioco. Ancora, è stato incrementato il danno di alcune armi.

Tra i contenuti nuovi, il nostro protagonista potrà sfoggiare nuovi abiti. Dopo aver installato l'ultimo aggiornamento, nel menu relativo all'equipaggiamento sarà possibile trovare tutti gli elementi necessari, ossia il cappello da alchimista, la maschera da cacciatore di tesori, l'abbigliamento del cacciatore di tesori e gli occhiali di smeraldo illusori.

Sul fronte della personalizzazione, l'aggiornamento aggiunge anche un nuovo taglio di capelli (Short Grey Hair) e la possibilità di modificare a piacimento la dimensione dei sottotitoli. Infine, sono stati aggiunti alcuni nuovi oggetti al negozio di Polendina.

Vi ricordiamo che in futuro per Lies of P è previsto anche un DLC.