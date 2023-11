Lies of P si aggiorna: patch di bilanciamento e immagini del primo DLC

NeoWiz e Round8 Studio hanno confermato da tempo di essere al lavoro sul primo DLC di Lies of P e arrivano ora notizie più concrete in tal senso, con due immagini concept diffuse dal Game Director Jiwon Choi.

Choi ha parlato in un video delle prossime novità in arrivo per Lies of P, tra cui una patch che migliorerà il bilanciamento e in generale la "Quality of Life" andando a risolvere piccoli bug e migliorando l'esperienza di gioco. Questo patch includerà anche un nuovo outfit e la possibilità di equipaggiare occhiali e cappello separatamente, così da offrire maggiori possibilità di personalizzazione.

Inoltre, arrivano due immagini concept tratte dal primo DLC, quest'ultimo non ha ancora un titolo o una data di lancio e al momento dobbiamo quindi accontentarci degli sketch teaser. Round8 fa sapere che la patch di bilanciamento arriverà a novembre e prossimamente verrà diffuso il changelog completo con tutte le novità.Lies of P ha venduto un milione di copie dal lancio a settembre, un buon risultato per una nuova IP uscita in un periodo piuttosto affollato, che a visto anche il debutto di altri colossi come Starfield e Mortal Kombat 1. Volete saperne di più? In questo caso vi rimandiamo alla nostra recensione di Lies of P.