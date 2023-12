Lies of P: il nuovo aggiornamento gratis regala tre accessori estetici natalizi

NeoWiz ha pubblicato l'aggiornamento 1.4.0.0. per Lies of P, questo update include nuovi contenuti a tema natalizio, un regalo pensato per ringraziare la community, vero motore del successo del gioco in questi mesi.

Nello specifico dopo aver installato l'aggiornamento vi troverete con tre accessori extra da usare per personalizzare l'aspetto del protagonista:

Midwinter Night's Red Nose (naso rosso)

Earnest Reindeer's Antlers (corna da renna)

Winter Festival Peaked Hat (cappello festivo)

L'aggiornamento 1.4.0.0. migliora poi la qualità della localizzazione in lingua giapponese, il team di sviluppo inoltre approfitta dell'occasione per ringraziare tutti i giocatori e augurare buone feste alla community di Lies of P.

Lies of P ha venduto un milione di copie in poche settimane, riscuotendo un notevole successo per una nuova IP di produzione asiatica. NeoWiz è al lavoro sul primo DLC di Lies of P in uscita presumibilmente nel 2024 ma non solo, perché Round8 sta lavorando su Lies of P 2, sequel del gioco ancora privo di una finestra di lancio.

Questo sembra essere solo l'inizio, poiché sia NeoWiz che Round8 hanno grandi piani per il futuro di Lies of P tra aggiornamenti, sequel e DLC, chissà che non ci sia spazio anche per eventuali incursioni in altri media come il cinema, la televisione, l'animazione o il fumetto.