Lies of P: annunciata una collaborazione con Wo Long!

A sorpresa, il publisher NeoWiz e lo sviluppatore Round8 Studio hanno annunciato una collaborazione tra Lies of P e Wo Long Fallen Dynasty, il Soulslike del Team Ninja uscito lo scorso mese di marzo e accolto positivamente da pubblico e critica.

In realtà al momento non sappiamo in che cosa consista questa collaborazione, piuttosto strana in realtà, maggiori dettagli verranno diffusi nel prossimo futuro. Lies of P esce il 19 settembre su PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S e Xbox One, una demo di Lies of P è disponibile ora per il download gratis e permette di provare le prime fasi del gioco.

Lies of P è un Soulslike ambientato nel mondo di Pinocchio, che propone una versione reinterpretata del celebre romanzo di Carlo Collodi, proponendo atmosfere simili a quelle di Bloodborne di FromSoftware. Inizialmente atteso per il mese di agosto, il gioco è stato rinviato di qualche settimana rispetto ai piani iniziali del publisher e arriverà a metà settembre, Lies of P esce al day one su Xbox Game Pass e PC Game Pass, gli abbonati al servizio Microsoft potranno dunque scaricare il gioco sin dal primo giorno e divertirsi senza costi aggiuntivi.

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra analisi del gameplay di Lies of P dopo aver provato la demo.