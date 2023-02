Lies of P, annunciata l'edizione fisica per PlayStation e Xbox: dettagli sull'uscita

Attraverso un trailer i ragazzi di Neowiz hanno confermato il mese di lancio per Lies of P: il promettente Soulslike ispirato a Pinocchio arriverà il prossimo agosto su PC e console PlayStation e Xbox, sebbene resti ancora da specificare il giorno preciso. Ma l'opera non arriverà solo in formato digitale.

Attraverso un comunicato stampa, Fireshine Games annuncia di aver stretto una partnership con Neowiz per la produzione delle edizioni fisiche di Lies of P per PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One. Ed i collezionisti amanti del formato retail non dovranno aspettare più a lungo, dato che le copie su disco verranno messe in vendita nello stesso giorno delle edizioni digitali, dunque sempre ad agosto 2023.

"Siamo felicissimi di collaborare con Neowiz per la distribuzione delle edizioni fisiche di Lies of P nei territori occidentali più avanti quest'anno", afferma Sarah Hoeksma di Fireshine Games, che prosegue: "Trattandosi di uno dei giochi più attesi del 2023, non vediamo l'ora che i giocatori si immergano in questa reinterpretazione oscura di una favola classica, vivendo l'avventura che li attende". Per l'occasione è stato mostrato anche un trailer volto ad annunciare le versioni fisiche, tuttavia non è chiaro al momento cosa conterranno al loro interno oltre al disco e se ci saranno eventuali Edizioni Speciali per il gioco.

L'opera promette anche di lasciare il segno sul fronte tecnico: eccovi il video gameplay di Lies of P in 8K, che vi consente di vedere l'opera Neowiz al massimo del suo splendore.