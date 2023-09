Lies of P: quali sono le armi migliori e dove trovarle

Lies of P è un soulslike che ci metterà di fronte a numerose sfide con avversari variegati e di difficoltà crescente. Configurare una build con le giuste armi sarà quindi cruciale per trionfare. Dopo aver dato un’occhiata ai consigli utili per sopravvivere in Lies of P, ecco una guida su come trovare alcune fra le armi migliori del gioco.

Sciabola del burattino

Si tratta di una delle prime armi acquisite nel corso dell’avventura di Lies of P. La sua portata è indicativamente la stessa di quella di altri armi presenti negli esordi del gioco, tuttavia si distingue dalle sue omologhe per la velocità che garantisce, senza contare che il suo attacco caricato ha un raggio d’azione più esteso. Ci sono due modi per entrarne in possesso: all’inizio della campagna, scegliendola come arma iniziale nella “Via del Grillo: Equilibrio” (maggiori info nella nostra guida alla classe migliore da scegliere all’inizio di Lies of P), oppure in Piazza Cerasani, acquistandola dal mercante per 300 ergo. Con la sua forza motrice e la sua tecnica, attiva nella lama un’abilità capace di fendere i nemici di fronte a sé a più riprese e nell’impugnatore la capacità di aumentare temporaneamente il proprio potere d’attacco.

Bastone a spirale elettrico

Quest’arma è una buona alternativa nel proprio arsenale grazie alla sua Arte della favola Generazione. Questo bastone impegnato di elettricità, infatti, può fulminare le marionette senza troppe difficoltà, dimostrando una forza motrice nella media e bilanciando una tecnica non brillante con un buono sviluppo. L’impugnatura, invece, attiva l’abilità Schianto fulmineo, che permette di saltare e colpire un nemico di fronte a sé. Quest’arma può essere trovata a Elysion Boulevard. Dovremo entrare nella casa con lo Stargazer e comprarla dal mercante ambulante nella piccola stanza.

Pugnale del Tiranno assassino

Un’arma che spicca per la sua fantastica velocità di attacco. Il terzo affondo nella catena di combo, inoltre, manda a segno due colpi, rappresentando un aiuto cruciale contro alcuni boss che hanno animazioni d’attacco molto veloci. Inoltre, l’abilità della lama aumenta le possibilità di colpo critico, a beneficio dei danni complessivi. Come abilità dell’impugnatura, invece, è previsto un affondo rapido in avanti. In generale, quest’arma affianca a una buona tecnica una forza motrice abbastanza debole. Possiamo trovarla nell’Hotel Krat: si tratta di una delle armi extra che vende Pulcinella dopo ave reperito una cassa speciale per sbloccare l’arma nel suo inventario.

Alabarda del Cavaliere Maledetto

Un’altra arma veloce e impietosa. La sua abilità della lama genera un’arte della favola capace di fendere i nemici di fronte a sé e di usare un slot favola extra per fenderli ancora una volta. Bilanciata tra forza motrice e tecnica, permette di concatenare fino a cinque colpi consecutivi, rompendo così la guardia nemica in diverse circostanze. L’abilità dell’impugnatura va calibrata con il giusto tempismo e consente di deflettere un attacco nemico in arrivo per rispondere con un poderoso contrattacco. Possiamo trovare l’Alabarda del Cavaliere Maledetto nella Reliquia di Trismegisto. Una volta raggiunta la caverna, noteremo una cassa su una ponte distrutto. Prima, però, non lasciamoci sorprendere dal nemico che sfonderà la parete per attaccarci.

Noblesse Oblige

Quest’arma, le cui dimensioni non passano certamente inosservate, è indubbiamente una delle migliori di tutto il gioco, ma purtroppo dovremo aspettare le fasi avanzate dell’avventura per impadronircene. È custodita, infatti, nella Abbazia di Arche: dovremo sconfiggere Simon Manus e scambiare le spoglie del boss con Hugo. La sua scarsa tecnica è compensata da un’eccellente forza motrice. La sua abilità della lama consente di sprigionare l’energia dell’ergo per infliggere ingenti danni ad area su tutti i nemici, mentre la sua abilità dell’impugnatura ci consente di resistere temporaneamente agli attacchi degli avversari, garantendoci una leggera riduzione dei danni fisici.

Prova di Umanità

In cima al podio delle armi più potenti di Lies of P c’è lei, la Prova di Umanità. Come possiamo aspettarci, ne entreremo in possesso solo nelle ultime fasi di gioco, dopo aver sconfitto il Burattino senza Nome Sotto l’Abisso e aver scambiato le sue spoglie con Hugo. Vanta una buona forza motrice e una buona tecnica. La sua abilità della lama consente di fendere un nemico di fronte a sé e di usare un eventuale slot extra della Favola per ferire fino a tre ulteriori nemici. L’abilità dell’impugnatura, invece, aumenta la percentuale di colpo critico temporaneamente, rendendoci ancora più letali.