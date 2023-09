Lies of P, arriva la prima recensione! Il verdetto di Famitsu è positivo

Ormai ci siamo: con il debutto di Lies of P distante solo pochi giorni, previsto per il 19 settembre su PC e console PlayStation e Xbox, arrivano anche le prime recensioni per l'intrigante Soulslike basato sulla storia di Pinocchio.

La prima testata ad esprimersi è Famitsu, che nel suo numero 1815 trova spazio anche per Lies of P, che si porta a casa la valutazione più alta: l'opera sviluppata da Neowiz raggiunge infatti un verdetto finale pari a 34/40, frutto di due 9 e di due 8. La celebre rivista nipponica è dunque rimasta piacevolmente colpita dal nuovo Soulslike, che sembra avere tutte le carte in regola per lasciare il segno come vi abbiamo raccontato nel nostro provato di Lies of P risalente alla Gamescom 2023.

Intanto sono stati confermati data e orario di sblocco per Lies of P in Italia per tutte le versioni in commercio, con tanto di dettagli anche sull'Accesso Anticipato per tutti coloro che hanno acquistato la Deluxe Edition dell'opera. Tornando invece all'ultimo numero di Famitsu, vengono recensiti altri tre giochi ancora: accoglienza discreta ma non troppo esaltante per Double Dragon Gaiden Rise of the Dragons, che arriva a 28/40 tramite quattro 7 assegnati dai redattori.

Spazio infine a due produzioni squisitamente nipponiche: Isekai Rondo prende 29/40 (7, 8, 7, 7), mentre a Love Love School Days viene assegnato un 30/40 (7, 8, 8, 7)