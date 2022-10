Lies of P avrà un seguito? Il director parla dei futuri progetti per la serie

Sebbene non arriverà prima del 2023 inoltrato, Lies of P ha già attirato su di sé molte attenzioni e si pone come uno dei Soulslike più promettenti in arrivo nei prossimi anni. Ed a quanto pare Neowiz e Round 8 Studio, autori dell'opera, già guardano al futuro.

Stando a quanto rivelato dal director Choi Ji-Won nel corso di un'intervista, ci sarebbero già piani non solo per la realizzazione di DLC ed espansioni, ma anche per la possibile nascita di una vera e propria serie attraverso più giochi. "Abbiamo speso un sacco di tempo per rendere popolare Lies of P, e non vogliamo certo fermarci ad un solo gioco. Stiamo pianificando un'espansione o DLC", rivela il director, andando poi più a fondo: "Ci sono inoltre così tante storie e personaggi attraenti dietro ed attorno a Pinocchio, dunque stiamo ovviamente pensando anche a dare vita ad una serie dopo questo primo gioco".

Choi Ji-Won ha inoltre confermato che Lies of P sarà un titolo longevo per chi vorrà esplorarlo in ogni dettaglio, ma al tempo stesso si presterà bene anche per chi desidera esperienze più veloci. Aspettando di vederlo nuovamente in azione, potete rileggere la nostra anteprima di Lies of P, che abbiamo avuto modo di provare a fondo durante la Gamescom 2022.