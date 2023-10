Lies of P, l'avventura di Pinocchio non vi è bastata? Tranquilli: Neowiz lavorerà sui DLC

Come detto in sede di recensione, Lies of P è un grande soulslike che ha fatto breccia nella community videogiocatrice grazie ad un progetto molto solido per quel che riguarda il comparto tecnico, estetico e, soprattutto, ludico. Sono passate le settimane, ma non l'entusiasmo per Lies of P, il gioco che reinterpreta l'iconica storia di Collodi.

Ma arriveranno contenuti aggiuntivi per Lies of P? Al momento non vi è in programma alcun DLC per il gioco sviluppato e pubblicato da Neowiz nell'arco delle scorse settimane. Tuttavia, una comunicazione passata in sordina ha dato una conferma alquanto fondamentale per i giocatori che hanno già portato al termine il proprio viaggio ma che desiderano tornare a vestire i panni del burattino di Geppetto: Lies of P riceverà dei DLC e Neowiz ha previsto la produzione di tali contenuti.

L'informazione di cui sopra giunge direttamente dalla sezione coreana dedicata agli annunci di lavoro presso il sito ufficiale della software house. Com'è possibile intravedere in un paragrafo introduttivo dedicato al lavoro svolto dall'azienda, infatti, troviamo una dicitura che lascia spazio a poche interpretazioni: "DLC previsto per la produzione".

Non c'è modo di poter associale tale "dichiarazione di intenti" ad una data effettiva, ma è logico pensare che eventuali lavori ai prossimi contenuti aggiuntivi siano iniziati a seguito della conclusione dello sviluppo dell'avventura principale, se non addirittura prima. Per il momento si attendono quindi conferme dalla stessa Neowiz, la quale continua a lavorare su Lies of P, il gioco che ha riscosso un grande successo con i riconoscimenti della stampa internazionale.