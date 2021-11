Lies of P: Bloodborne incontra Pinocchio nel video gameplay del soulslike nextgen

In anticipo rispetto all'orario indicato, gli sviluppatori di Neowiz mostrano sulle pagine di IGN.com le primissime scene di gameplay di Lies of P, il soulslike per PC, PS5 e Xbox Series X/S ispirato a Bloodborne e alla favola di Pinocchio.

Il video confezionato dalla software house asiatica tratteggia i contorni ludici e narrativi di un'opera che, prendendo spunto dalla fiaba di Carlo Collodi, la stravolgerà in chiave dark fantasy per tuffarci nella dimensione soulslike di una città in rovina.

La pesante atmosfera che si respira per le strade di Krat sarà la fedele compagna delle avventure da dover vivere nei panni di P, un intrepido guerriero che dovrà imbarcarsi in un lungo viaggio per ricongiungersi con "Mr. Geppetto" e trovare, così facendo, la chiave per sconfiggere i mostruosi automi che stanno seminando il terrore tra gli abitanti di questa città gotica.

Il gameplay trailer pubblicato da Neowiz propone due minuti e mezzo di spezzoni di gioco tra esplorazione, combat system e progressione delle attività, ma non è chiaro se si tratti o meno del video promesso per le ore 22:00 di oggi con l'evento di Lies of P o se, al contrario, sia da intendersi come teaser di un filmato più ampio che verrà mostrato questa sera. Staremo a vedere.

Ad ogni modo, nel trailer che campeggia a inizio articolo trova ulteriore conferma la volontà di Neowiz di prendersi tutto il prossimo anno per ultimare lo sviluppo di questo ambizioso action adventure a tinte oscure, fissando per il 2023 la finestra di lancio indicativa di Lies of P esclusivamente su piattaforme di ultima generazione.