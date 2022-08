Lies of P somiglia sempre più a Bloodborne nel nuovo video della Gamescom

Lies of P somiglia troppo a Bloodborne? La risposta data a fine 2021 dagli sviluppatori di Neowiz aderisce perfettamente alle scene immortalate da IGN.com nell'ultimo video gameplay ripreso dalla Gamescom 2022.

Il trailer ritrae infatti P, il protagonista di questa ormai famosa avventura a tinte oscure che riadatta la favola di Pinocchio in chiave soulslike, adottare un sistema di combattimento con movenze e attacchi non troppo dissimili a quelli utilizzati dagli emuli del Cacciatore di Yharnham.

Anche la struttura della mappa ingame di Lies of P riecheggia la progressione delle attività svolte dagli appassionati di Bloodborne. Come Yharnham, anche la città gotica di Krat sarà piena di percorsi secondari, aree segrete e vicoli ciechi con tanti nemici pronti ad abbatterci, da qui la necessità di padroneggiare nel minor tempo possibile il combat system basato sull'acquisizione di potenziamenti per il braccio bionico di P e sul giusto tempismo nell'esecuzione dei contrattacchi reattivi.

Il pericoloso viaggio intrapreso da P per ricongiungersi con "Mr. Geppetto" ripartirà nel 2023 in coincidenza del lancio dell'ambizioso soulslike di Neowiz su PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S e nel catalogo del Game Pass. Prima di lasciarvi al nuovo video, vi invitiamo a leggere il nostro resoconto delle attività svolte da Gabriele Laurino con la nostra prova di Lies of P dalla Gamescom 2022.