Lies of P: i boss del soulsike tra Bloodborne e Pinocchio nel nuovo video gameplay

Per la gioia degli amanti dei soulslike, siamo ormai quasi giunti al momento del debutto di Lies of P. Il nuovo action game a metà tra Bloodborne e Pinocchio torna a mostrarsi in azione con il nuovo filmato di gameplay pubblicato da IGN.com.

Quello che potete gustarvi in cima alla notizia è il nuovo video gameplay di Lies of P, che in questa occasione si concentra in particolar modo sugli ostici boss e mini-boss che ci sbarreranno la strada nel corso della nostra avventura. Il ricercato design delle creature che popolano le strade di Krat ci riporta in parte nella Yharnam di Bloodborne, essendo entrambe le ambientazioni infestate da nemici bestiali e feroci. Non mancano poi gli avversari dalle fattezze meccaniche che già abbiamo avuto modo di apprezzare nei precedenti trailer e che contraddistinguono l'estetica del gioco curato da Neowiz.

Lasciandovi alla visione del trailer, vi ricordiamo che Lies of P sarà disponibile a partire dal 19 settembre su PC e console PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One (il titolo è incluso senza costi aggiuntivi all'interno di Xbox Game Pass già dal day one). Per ulteriori approfondimenti sul promettente soulslike di Neowiz, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Lies of P.