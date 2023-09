Lies of P: burattino con la scritta 'APAB' modificato per evitare controversie

Coloro che hanno seguito con attenzione la campagna pubblicitaria di Lies of P potrebbero ricordare fra le immagini promozionali quella raffigurante un burattino crocifisso e senza testa dal quale pendeva un cartello con la misteriosa scritta "APAB". Il Game Director, Ji-Won Choi, ha finalmente chiarito cosa significasse e perché è stata rimossa.

In un'intervista rilasciata nella sezione Video Games di Sports Illustrated, il Director del gioco ha ripercorso il crudo immaginario adoperato per la versione alpha del gioco, che per l'appunto comprendeva lo screenshot del burattino decapitato, spiegando che "APAB" stava a significare "All Puppets are Bastards".

Si trattava di un gioco di parole con "ACAB", noto acronimo di "All Cops Are Bastards", uno slogan che negli ultimi tempi ha assunto una forte connotazione politica, venendo adottato come risposta da coloro che hanno subito oppressioni e violenze dalle forze dell'ordine.

L'uscita di Lies of P si avvicina e contenuti come quello appena descritto sono stati rimaneggiati per evitare controversie di qualsiasi tipo. Il cartello con la scritta "APAB", ad esempio, reca ora l'imperio "Purge Puppets".

"Quello era uno dei messaggi che volevamo utilizzare nel gioco, ma alla fine lo abbiamo eliminato", ha spiegato Choi. "Volevamo davvero che il mondo che abbiamo progettato fosse interpretato dai giocatori esattamente come lo intendevamo noi, perciò abbiamo eliminato i fattori che avrebbero potuto rappresentare un rischio. Rispettiamo tutti coloro che potrebbero voler giocare a questo gioco e volevamo che tutti ne traessero la migliore esperienza."

Non è dato sapere se eventuali missioni collegate a questi contenuti siano effettivamente state tagliate o modificate di conseguenza, ma sappiamo che Lies of P sarà comunque pieno di sfide. Vi ricordiamo che il gioco esce il 19 settembre 2023 su PC Windows e tutte le principali console