Lies of P: collaborare con Xbox è stata 'un'opportunità entusiasmante', dice il director

Tutti i fan delle produzioni souls-like stanno fremendo dinnanzi al grande arrivo programmato per il mese di settembre: Neowiz ha fatto centro con un Lies of P che non mente con un gameplay che unisce Bloodborne e Pinocchio in un unico grande progetto. Complice la natura del titolo, la demo ha riscosso molto interesse.

Proprio grazie al grande successo per la demo di Lies of P, Neowiz ha esteso il periodo di prova fino al mese scorso, mentre ora si attende con trepidante attesa la pubblicazione in pompa magna. Nel frattempo, però, il Project Director Jiwon Choi si è espresso sull'importanza della collaborazione con Xbox per l'esistenza del progetto stesso: "Collaborare con Xbox è stato per noi un viaggio incredibilmente solidale e gratificante. Il lancio del nostro gioco su una piattaforma con una grande quantità di abbonati è un'entusiasmante opportunità. Noi siamo consapevoli di come questa piattaforma offra una grande portata, permettendoci di coinvolgere un pubblico ampio e un'audience diversificata di giocatori di tutto il mondo".

Ciò nonostante, lo stesso Choi sottolinea come la compagnia sia curiosa e in ansia di conoscere quale sarà l'andamento del gioco anche in relazione al suo approdo sul Game Pass al day one. Sarà deleteria la presenza dal primo giorno su un servizio in abbonamento come molti team e sviluppatori dicono, o sarà piuttosto un'opportunità per sancire il lancio di Neowiz nell'olimpo del mercato videoludico? Rimandiamo a voi la risposta alle seguenti domande, invitandovi a farci sapere qui sotto nei commenti se vi interessa il titolo in questione. Giocherete Lies of P? Se sì, lo comprerete al day one o lo proverete su Game Pass?