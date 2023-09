Lies of P: come aumentare il numero massimo di oggetti per curarsi

Come ogni soulslike che si rispetti, Lies of P sa mettere a dura prova le abilità dei giocatori. Per rendere un po' più semplici le boss fight e le fasi di esplorazione, potrebbe essere una buona idea quella di aumentare il numero massimo di Celle a Impulso trasportabili, così da disporre di più oggetti per la cura. Scopriamo come fare.

Tralasciando il primo upgrade, che si raccoglie pochi minuti dopo l'inizio del gioco, al momento dell'ingresso nella stazione, per tutti gli altri occorre avere un po' di pazienza. Il primo passaggio da seguire è quello di sbloccare l'Organo P, uno strumento essenziale per applicare potenziamenti al corpo del burattino. Per poter accedere a questa meccanica di gameplay occorre giungere al capitolo 2, durante il quale si può affrontare il secondo boss dell'avventura, la Sentinella Rottamata. Dopo aver dato una lezione a questo nemico, facendo attenzione a non attivare il fastidioso bug del secondo capitolo di Lies of P che potrebbe bloccarvi i progressi, potrete fare ritorno all'Hotel Krat ed accedere ad una delle stanze che in precedenza erano chiuse.

All'interno di questa camera troverete una speciale sedia: si tratta proprio dell'Organo P, sul quale Pinocchio può sedersi per visualizzare la schermata delle abilità speciali. Spendendo il Quarzo accumulato nel corso del gioco, sarà così possibile sbloccare numerosi potenziamenti. Fra i nodi di questo menu ne troverete ben cinque dedicati alle Celle ad Impulsi, così da aumentare gradualmente il numero massimo che il protagonista può trasportare. Ovviamente non potrete ottenere tutti i potenziamenti subito e, pertanto, dovrete attendere le fasi avanzate del gioco per raggiungere il limite massimo di consumabili.

Avete già dato uno sguardo alla nostra guida alla classe migliore da scegliere all'inizio di Lies of P?