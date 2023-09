Lies of P: come effettuare una parata perfetta

Nel suo essere un action ruolistico ispirato alla storia di Pinocchio, Lies of P mette a disposizione dei giocatori una serie di manovre difensive, alcune delle quali indispensabili per sopravvivere al suo interno. Una di queste è la parata perfetta, che oltre a negare i danni in entrata porta a stordire gli avversari compromettendone l’offensiva.

Per eseguire una parata perfetta è sufficiente una dose di resistenza residua e premere il pulsante di guardia al momento opportuno, ovvero un attimo prima di essere colpiti. Questa meccanica risulta particolarmente utile contro gli attacchi speciali dei boss (facilmente riconoscibili grazie all’aura che li anticipa di colore rosso) e dei nemici più agguerriti che, lo ricordiamo, non possono essere bloccati né schivati normalmente. Per questo motivo, proprio come accade negli originali souls sviluppati da From Software, imparare a conoscere i nemici presenti all’interno di Lies of P e le varie animazioni che caratterizzano i loro moveset fa davvero la differenza tra la vita e un respawn. A tal proposito, nel caso voleste migliorare in questo importante aspetto del videogioco, non perdetevi il manichino del mercante che si trova nel vicolo Cerasani, i cui colpi (non letali) sono pensati appositamente per farvi prendere confidenza con le parate.

