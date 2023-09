Lies of P: come evitare il bug che blocca la progressione all'inizio del soulslike

A distanza di poche ore dall'uscita della versione standard del gioco (l'Early Access è ormai disponibile dallo scorso sabato), gli sviluppatori di Lies of P hanno annunciato che un particolare bug potrebbe bloccare la progressione dei giocatori nel corso del Capitolo 2. Fortunatamente, esiste una procedura da seguire per impedirlo.

La problematica in questione riguarda il boss Sentinella Rottamata, quello che gli utenti hanno potuto affrontare alla fine della versione demo di qualche mese fa. Nel caso in cui i giocatori dovessero provare ad aprire le porte bloccate nell'Hotel Krat - l'hub centrale di Lies of P - prima di sconfiggere questo grosso poliziotto meccanico, il gioco potrebbe bloccarsi, impedendo la progressione nella quest principale.

Una volta giunti alla base, che si può raggiungere immediatamente dopo aver sconfitto il Maestro della Sfilata (non dimenticate di dare uno sguardo alla guida con tutti i trucchi per sconfiggere il Maestro della Sfilata in Lies of P), entrate e non provate mai ad aprire le porte bloccate, poiché questa banale azione potrebbe costarvi molto cara. Dopo aver distrutto la Sentinella Rottamata, potrete fare ritorno all'hotel e agire liberamente, senza il timore che il bug possa infastidirvi.

Occorre precisare che, almeno per il momento, non esiste una soluzione per coloro i quali hanno incontrato il problema e l'unico modo per risolvere è quello di iniziare di nuovo l'avventura. Fortunatamente, non dovrete giocare molto per ritornare allo stesso punto.

Il team di sviluppo ha già dichiarato di essere al lavoro per trovare una soluzione definitiva al problema e non si esclude che una patch futura possa sbloccare la situazione per i giocatori più sfortunati. In attesa dell'update, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare tutti i dettagli su come fare per scegliere la classe iniziale migliore in Lies of P.