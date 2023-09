Lies of P: come funziona il sistema di bugie?

Essendo tratto dal celebre racconto di Carlo Collodi, anche il Pinocchio di Lies of P sarà incline a dire bugie nel corso della sua oscura avventura nella città di Krat. Ma le menzogne pronunciate non gli faranno allungare il naso, bensì avranno effetti ben diversi all'interno del gioco.

Come funziona il sistema di bugie in Lies of P? Sostanzialmente si tratta di una meccanica legata in particolare alla narrativa dell'opera targata Neowiz, ed influisce in particolare sui finali di Lies of P che è possibile ottenere una volta completata la storia: a seconda di alcune risposte date nel corso del nostro cammino, che si tratti di sincere verità o di bugie utili per i nostri interessi, le scelte compiute influenzeranno l'evoluzione della narrativa così come anche le quest degli NPC, che arriveranno a conclusioni ben differenti a seconda di quanto affermato dal protagonista.

Il sistema di bugie e le relative scelte alla sua base possono inoltre influenzare anche il tipo di ricompense che si possono ottenere nel corso della partita, così come infliggere anche eventuali status negativi a Pinocchio. Fare attenzione a come si risponde ad ogni quesito ha dunque un ruolo cruciale all'interno di Lies of P, andando anche a favorire la rigiocabilità così da scoprire le conseguenze di ogni risposta, che si tratti di verità o bugie.

