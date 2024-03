Lies of P conquista il pubblico: superati i 7 milioni di giocatori, che numeri!

Per Neowiz e Round8 Studio le soddisfazioni sono sempre più grandi: il loro apprezzato Lies of P continua infatti a conquistare le attenzioni di un pubblico sempre più vasto raggiungendo così nuovi record d'utenza.

Attraverso un post ufficiale su Twitter/X le due compagnie confermano che Lies of P ha superato i 7 milioni di giocatori, un successo che sembra dunque non rallentare da quando il Soulslike ispirato a Pinocchio è stato pubblicato lo scorso settembre. La disponibilità subito al day one su Xbox Game Pass ha sicuramente aiutato così come la pubblicazione non solo su PC e Xbox ma anche sulle piattaforme PlayStation, garantendo così all'opera un ampio bacino d'utenza già dal primo momento. Il resto lo ha fatto la qualità del gioco: nella nostra recensione di Lies of P abbiamo evidenziato i grandi meriti della produzione Neowiz, tra i migliori Soulslike in circolazione.

Di fronte a un simile successo c'è dunque grande curiosità per il futuro del brand: Lies of P 2 è in lavorazione e, stando ad alcuni annunci di lavoro diffusi da Neowiz, è realizzato in Unreal Engine 5. A parte questi primi dettagli il progetto resta per ora completamente avvolto nel mistero, in attesa di scoprire quando gli autori decideranno di alzare il sipario su questo già atteso seguito.

