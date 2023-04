Lies of P: la cura per i dettagli nelle nuove immagini 'd'alta moda'

Gli autori di Lies of P, il soulslike che riecheggia Bloodborne e Pinocchio, si riaffacciano sui social per condividere delle interessanti immagini che mostrano le personalizzazioni applicabili ai capi indossati dal protagonista.

La nuova infornata di scatti ingame propostaci dal team Neowiz fornisce delle piccole anticipazioni sul percorso narrativo, e ludico, che ci attende esplorando la dimensione a tinte oscure di Krat per andare a caccia di automi e ricongiungerci con Mr. Geppetto.

Gli scintillanti accessori dei capi d'abbigliamento indossati dal nostro alter-ego rifletteranno le sfide affrontate nel corso dell'avventura e, con esse, l'esperienza acquisita abbattendo ogni nemico che oserà ostacolare il cammino dell'eroe.

In questi mesi, gli sviluppatori hanno più volte rimarcato l'intenzione di confezionare un'esperienza soulslike particolarmente difficile e, per questo, appagante, con gli utenti che avranno la necessità di addentrarsi nei vicoli più pericolosi di Krat per acquisire le armi, gli equipaggiamenti e i potenziamenti più adatti per affrontare i boss e gli avversari più arcigni.

Prima di lasciarvi ai nuovi 'scatti d'alta moda' di Neowiz, vi ricordiamo che il lancio di Lies of P è previsto per il mese di agosto su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con approdo immediato nel catalogo dei titoli fruibili 'gratuitamente' dagli abbonati a Xbox Game Pass. Qualora ve la foste persa, qui trovate il resoconto della nostra prova con Lies of P, il soulslike ispirato a Pinocchio e Bloodborne.