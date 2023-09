Lies of P data e orario di sblocco: da che ora si può giocare in Italia su Game Pass?

Ci avviciniamo al lancio di Lies of P, uno dei giochi più attesi della stagione autunnale. Il Soulslike di Pinocchio è disponibile dal 19 settembre 2023 su PC, console PlayStation e Xbox: ma qual è l'orario di sblocco e da quando si può iniziare a giocare? Facciamo chiarezza!

In Italia, la versione Standard (fisica e digitale) verrà sbloccata alle 17:00 del 18 settembre su PC e Xbox (un giorno prima rispetto al lancio ufficiale), e questo vale anche per lo sblocco su Xbox Game Pass e PC Game Pass. I giocatori su PlayStation dovranno invece attendere la mezzanotte del 19 settembre per poter iniziare a divertirsi.

Avete prenotato la Deluxe Edition? In questo caso potete iniziare a giocare a Lies of P con 72 ore di anticipo e dunque dalle 17:00 del 16 settembre su PC e Xbox e dalle 00:00 del 17 settembre su PlayStation. Ricordiamo che Lies of P è su Xbox Game Pass sin dal day one, se siete abbonati dunque troverete il gioco nel catalogo dalle 17:00 del 18 settembre.

Abbiamo provato Lies of P alla Gamescom, il gioco di NeoWiz mischia le atmosfere di Bloodborne e dei giochi Souls con una versione reinterpretata della favola di Pinocchio, il tutto condito da un mood particolarmente oscuro.