Lies of P, data di uscita in arrivo? A breve novità sul soulslike a tema Pinocchio!

Nel mese di febbraio, il team di Neowiz ha confermato la finestra di lancio di Lies of P, l'attesissimo soulslike che fonde l'immaginario di Pinocchio con gameplay e atmosfere in stile Bloodborne.

All'appello manca però ancora una data di lancio specifica, che indichi ai giocatori il momento esatto in cui potranno partire alla scoperta di questa inaspettata riscrittura di Carlo Collodi. Dettagli su questo fronte potrebbero però giungere a brevissimo. Con il Tweet che trovate in calce, gli autori di Neowiz danno infatti appuntamento al pubblico alla giornata di domani, venerdì 17 marzo 2023. Il cinguettio, in particolare, invita il pubblico giapponese a non prendere impegni per le ore 15:00, orario che vedrà la pubblicazione di "nuove informazioni" su Lies of P. In virtù del fuso orario, il medesimo appuntamento è previsto per il pubblico italiano alle ore 7:00 di domattina.



In assenza di dettagli, la possibilità più concreta riguarda la pubblicazione di un nuovo trailer di Lies of P, che possa finalmente svelare la data di lancio del soulslike. Il titolo, atteso per un generico agosto 2023, troverà spazio su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. In aggiunta, Neowiz proporrà l'Action RPG all'interno del catalogo Xbox Game Pass, sin dal giorno dell'uscita.